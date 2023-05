Nowe liceum i pierwsza szkoła bez jedynek w Krakowie. To jedna z propozycji w rekrutacji na rok 2023/2024

W poniedziałek, 15 maja, rozpoczyna się tegoroczna rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. O miejsca w wymarzonych szkołach będzie w tym roku walczyć kolejne półtora rocznika młodych ludzi, którzy rozpoczynali naukę w podstawówce jako siedmiolatkowie i sześciolatkowie. W Krakowie odpowiedzią na tę drugą już kumulację roczników jest otwarcie nowych liceów. Jedno z nich, w Nowej Hucie, będzie odtąd wchodzić w skład zespołu szkół wraz z Technikum nr 2. Co ciekawe, szykuje się tu absolutna nowość: szkoła bez ocen niedostatecznych.

Stolica Małopolski otworzy tegoroczny nabór z trzema nowymi liceami w ofercie. Wszystkie one będą funkcjonować w istniejących obiektach szkolnych, dołączając do działających w nich do tej pory placówek. Od 1 września nowo utworzone ogólniaki przyjmą w swoich murach: Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. ks. Blachnickiego 1 na Grzegórzkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Dietla 70, więc w ścisłym centrum Krakowa, a także Zespół Szkół Zawodowych nr 2 na os. Szkolnym 18 w Nowej Hucie. Ta ostatnia placówka zachęca w systemie elektronicznej rekrutacji: "Dołącz do nowoczesnej szkoły. Zdobądź wiedzę i umiejętności w ciekawy i atrakcyjny sposób. (...) Społeczność ZSZ 2 czeka na Was z otwartymi ramionami". Na przygotowanych z myślą o kandydatach ulotkach pojawił się też napis "Szkoła bez ocen niedostatecznych" - i nie jest to tylko slogan reklamowy.

- Reklamujemy się jako pierwsza szkoła w Krakowie, w której nie będzie "jedynek", a dokładniej - nie będzie "jedynek" jako ocen cząstkowych. Zamiast nich w Librusie, dzienniku elektronicznym, będzie wpisywany symbol "X", oznaczający "uczę się". Skopiowaliśmy taki system od VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, gdzie już drugi rok to funkcjonuje z powodzeniem - mówi nam Jacek Sitko, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na os. Szkolnym. Dyrektor nowohuckiej szkoły dodaje, że zostały jeszcze ostatnie formalności, ale sprawa jest praktycznie przesądzona, a wprowadzenie zmienionej skali ocen odbędzie się na zasadzie autonomicznej decyzja Rady Pedagogicznej. Szkoła przygotowuje swoich nauczycieli do tej zmiany od roku, uczniowie są powiadomieni - i przyjęli pomysł entuzjastycznie. - Od 1 września wycofujemy cząstkowe oceny niedostateczne i skończy się takie "dźganie" uczniów "jedynkami". Te oceny uczniów drażnią, denerwują się też nimi rodzice. W naszej szkole nie będzie można dostać "jedynki" ani z kartkówki, ani za spóźnienie. Niektórzy nauczyciele niestety nadużywają ocen niedostatecznych. A mają się skoncentrowaćna tym, żeby ucznia nauczyć, a nie żeby go dodatkowo stresować - tak wyjaśnia ideę szkolnej rewolucji w Nowej Hucie dyrektor Jacek Sitko. - Spróbujemy, zobaczymy. Przynajmniej ten system nie będzie taki skostniały - dorzuca.

Wykluczenie ocen niedostatecznych z codziennej praktyki zostanie wprowadzone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Skala ocen będzie się zaczynała dopiero od stopnia dopuszczającego (czyli "2") i kończyła na celującym ("szóstce"). Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, "jedynka" to jedna z możliwych sześciu ocen w skali oceniania. Jednak ocena według tej skali musi być wystawiona na koniec semestru czy roku szkolnego, a zwolennicy "uwalniania" szkoły od "jedynek" podkreślają, że dotyczy ono ocen cząstkowych. Rewolucyjny system ma służyć eliminowaniu stresu, dawaniu szansy - natomiast na koniec roku tych, którzy nie skorzystają i nie nadrobią braków, czekają "jedynki" na świadectwach. W ciągu roku zamiast "jedynek" będą wpisywane w dzienniku elektronicznym znaki "X", oznaczające "uczę się", "nie zdołałem się jeszcze nauczyć". W miejsce ocen niedostatecznych - jak tłumaczy dyrektor szkoły - będą szanse, z których uczeń powinien skorzystać, żeby dostać przynajmniej ocenę dopuszczającą. Kliknięcie w symbol pozwoli zobaczyć, czego dokładnie uczeń ma się nauczyć, jaki dział z danego przedmiotu zaliczyć, jaką lekturę itp. Uczeń sam będzie decydował, w jakim terminie ma zostać odpytany. Na razie nie ustalono limitu czasu na zaliczenie zaległego materiału, ale szkoła z Nowej Huty myśli jeszcze o wprowadzeniu zasady, że trzeba to zrobić do dwóch miesięcy.

Nadrobić braki będzie można na różne sposoby. Gdy np. zawali się klasówkę, to niekoniecznie trzeba będzie ją znów napisać. Zamiennie uczeń będzie mógł odpowiadać ustnie, wykonać projekt, przygotować np. prezentację z określonego wycinka materiału, napisać referat... - Oczywiście może to być dla niektórych leniuszków pułapką i gdy ktoś zgromadzi np. sześć "uczę się" - to ostatecznie polegnie, nie nadrobi. I wtedy normalnie ma ocenę niedostateczną na semestr czy koniec roku. Powiemy wtedy: trudno, wybacz, dostałeś tyle szans, tyle możliwości, nie byłeś zestresowany, nauczyciel na ciebie czekał, mogłeś zrobić projekt, planszę, prezentację w PowerPoint-cie, nauczyć się chociaż wycineczka, chociaż pokazać notatki - a nic nie zrobiłeś - tłumaczy dyrektor ZSZ nr 2.

W nowohuckiej szkole nikt nie będzie zmuszał ucznia, że ma się nauczyć na za trzy dni lub za tydzień. Natomiast by pomóc opornym, nauczyciele będą sugerować i przekonywać, by nie odkładać tego na zbyt odległy termin, tylko do 3-4 tygodni jednak zaliczyć. W razie potrzeby szkoła będzie modyfikować system, ale - jak zaznacza dyr. Sitko, który w ramach przygotowań był dwa razy w VI LO w Lublinie - tam się on sprawdził.

Bez "jedynek" mają się uczyć na os. Szkolnym 18 uczniowie Technikum nr 2 oraz nowo tworzonego (decyzją Rady Miasta z 26 kwietnia) XLVII LO. Do tego nowego liceum - dodajmy - nabór będzie prowadzony do klas pierwszych o profilach: matematyczno-informatycznego - z rozszerzonym programem informatyki, matematyki i języka angielskiego

ekonomiczno-informatycznym - z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim

artystyczno-humanistycznym - z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem francuskim

medialno-językowego - z rozszerzonym językiem polskim, informatyką i językiem angielskim. Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, dostępnego na stronie: krakow.e-omikron.pl. - Do systemu wprowadza się jeden wniosek o przyjęcie, w którym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto Kraków, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I oraz klasy wstępnej - przypominają urzędnicy krakowskiego magistratu. Warto zaznaczyć, że im więcej klas się wybierze, tym większe szanse na dostanie się do szkoły.

