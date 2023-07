Nowe karetki trafią do małopolskich szpitali. W jednym miesiącu wyjeżdżają na sygnale ponad 20 tys. razy

– Dlatego tak ważne jest zapobieganie szybkiemu zużywaniu karetek. Dbamy o to i potwierdzamy tę troskę po raz kolejny. Ministerstwo Zdrowia wyasygnowało środki w wysokości 32,4 mln na dofinansowanie zakupu nowych ambulansów w całej Polsce. Z tej puli 3 mln zł trafi do Małopolski, co pozwoli na dofinansowanie zakupu 5 karetek z wyposażeniem. Dwie z nich wzmocnią Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, pozostałe pozwolą wymienić tabor szpitali w Gorlicach, Oświęcimiu i Nowym Targu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.