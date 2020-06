Nowe kąpielisko koło Krakowa. Plaża jak nad Bałtykiem!

Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kurort Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji.

Kąpielisko wraz z plażą zajmują teren mający prawie 1,5 ha. Do wykonania plaży zużyto 250 ton białego drobnego piasku. Nowy, specjalnie zaprojektowany zbiornik wodny będzie na trzy strefy o zróżnicowanej głębokości: do 40 cm, do 140 cm oraz do 180 cm. Powstały przebieralnie i prysznice. Nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy. Do dyspozycji gości będzie także infrastruktura towarzysząca, obejmująca m.in.: tereny trawiaste, ścieżki i drogi, duży parking, punkty gastronomiczne, sklepik. Na terenie łowiska i ośrodka Kurort Port Nieznanowice wybudowano również sześć całorocznych domków noclegowych. Ich otwarcie nastąpi w najbliższych tygodniach.

Z plaży i kąpieliska będzie można korzystać najprawdopodobniej od pierwszych dni lipca. Jak mówi Tomasz Łucek, menadżer w Kuter Port Nieznanowice, ośrodek jest już gotowy do otwarcia, ale trwają jeszcze procedury i ustalenia związane z zasadami funkcjonowania ośrodka w dobie epidemii koronawirusa.

Kompleks wypoczynkowy to nowy projekt łowiska Kuter Port, który realizowany jest od podstaw. - Powstanie plaży i kąpieliska to nie koniec, ale pewien etap. Przy ośrodku planujemy jeszcze także budowę m.in.: „wodnego” placu zabaw, boisk (są one już projektowane) oraz SPA i solarium – powiedział nam Tomasz Łucek. Dla funkcjonowania nowego ośrodka potrzebna jest uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk. Taki dokument Rada gminy Gdów zatwierdziła podczas ostatniej sesji.

Wójt Gdowa Zbigniew Wojas mówi, że taka inicjatywa prywatnego inwestora może tylko bardzo cieszyć. - To będzie chyba największa piaszczysta plaża w regionie, zmieści ok. 3000 osób. Dodatkowo kąpielisko wraz ze wszystkim atrakcjami jest usytuowane przy trasie pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Raby, co powinno zachęcić turystów do poznawania także innych atrakcji i zabytków naszej gminy – stwierdza Wojas.

Jeszcze przed dekadą w powiecie wielickim nie było ani jednego strzeżonego kąpieliska, jedynie tzw. dzikie. Na sytuację utyskiwali wszyscy. Aż do lipca 2012 roku, kiedy na terenie dawnej żwirowni w Zabierzowie Bocheńskiem otwarto pierwszy w powiecie kompleks rekreacyjny: ze strzeżonym kąpieliskiem, piaszczystą plażą, łowiskiem sportowym. Potem przybyły tam jeszcze: boisko do gry w siatkówkę plażową, wypożyczalnię sprzętu wodnego i rowerów, domki noclegowe. Drugi taki ośrodek - „Przystań Brzegi” na granicy Krakowa i gminy Wieliczka, otwarto w czerwcu 2018 roku. Również ta enklawa powstała na dawnym żwirowisku. Od tego lata mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także kąpielisko i plażę w Nieznanowicach. Wszystkie trzy ośrodki są prywatne, ale w powiecie wielickim powstaje też pierwsze gminne strzeżone kąpielisko: w dawnej żwirowni Krusz – Geo nad Rabą w Kłaju. Ten kompleks ma być gotowy na lato 2021.