Nowe informacje w sprawie świadka tragicznego wypadku w Krakowie. Obcokrajowcowi nie grożą żadne konsekwencje

Ważny świadek

Od momentu wypadku poszukiwany był jego naoczny świadek . Na nagraniu, które zostało udostępnione publicznie, widać bowiem, że tuż przed tym, jak auto wypadło z drogi i uderzyło o mur w rejonie mostu Dębnickiego, przez jezdnię - przed autem - chciał przejść pieszy. Przechodził on w niedozwolonym miejscu, w ostatniej chwili cofnął się jednak, co prawdopodobnie uratowało mu życie.

Nie grożą mu konsekwencje

Z ustaleń "Faktu" wynika, że pieszemu nie grożą żadne konsekwencje w związku z wypadkiem Patryka P. Jak informował wcześniej szef krakowskiej prokuratury, prok. Rafał Babiński, dotychczasowy materiał dowodowy, którym dysponują śledczy, nie pozwala na formułowanie jakichkolwiek zarzutów w stosunku do pieszego. Według wstępnych ustaleń samochód przynajmniej 40 metrów przed momentem, kiedy zbliżył się do pieszego, był już w fazie poślizgu.

Zginęły cztery osoby

Przypomnijmy. W nocy z piątku na sobotę ok. godz. 3, kierowca żółtego renault megane poruszający się z nadmierną prędkością Alejami Trzech Wieszczów, nagle przed mostem Dębnickim stracił panowanie nad kierownicą, co doprowadziło ostatecznie do dachowania pojazdu na bulwarze Czerwieńskim. W wypadku zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, wszyscy pasażerowie renault. Przebieg całego zdarzenia został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda