Nowe czasy, nowy skład, nowa formuła. Wojtek Mazolewski Quintet 27, 28 i 29 września wystąpi w krakowskiej Alchemii

"LIVE SPIRIT" przywołuje najlepsze jazzowe tradycje rezydencji klubowych takich mistrzów synkopowanej muzyki, jak Eric Dolphy, John Coltrane, Miles Davis. Ich słynne albumy "At The Five Spot", „Evenings at the Village Gate” i "The Complete Live At The Plugged Nickel 1965" powstały właśnie podczas kilku koncertów w legendarnych dziś klubach. Tym samym tropem idzie teraz Wojtek Mazolewski Quintet.

- Chcemy zaprezentować nową energie, nową muzykę i nowe podejście do naszych utworów. Czasy popandemiczne są bardzo trudne dla kultury i tego rodzaju muzyki oraz zespołów ją rozwijających. Nową formuła chcemy zachować intensywność i żar naszej muzyki, dać słuchaczom satysfakcję oraz impuls kulturze, klubom i instytucjom do kreatywnego i twórczego budowania sceny dla nowej muzyki - mówi Wojtek Mazolewski.