Nowe bulwary wiślane w Krakowie. Kiedy pozwolenie na budowę? Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił ważny przetarg

W poniedziałek (20 grudnia) Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg związany z przebudową bulwarów wiślanych. Chodzi konkretnie o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ich lewego brzegu - od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego. Co prawda sam projekt zagospodarowania Bulwarów tworzy ZZM, ale potrzebne są też projekty branżowe, dotyczące spraw z zakresu geologii, elektryki czy związane z kwestiami sanitarnymi. I właśnie ich dotyczy przetarg. Wyłoniona w nim firma będzie musiała w taki sposób zaprojektować wszystkie instalacje, aby dostęp do kanalizacji miały m.in. zacumowane przy brzegu barki. Dzięki temu nad Wisłą nie będą musiały krążyć szambiarki.