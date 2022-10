Nowa zakopianka: tunel już prawie gotowy! Zobacz, jak powstawała ta potężna inwestycja - od ścierniska po nowoczesną trasę Karina Czernik

Tunel drogowy na zakopiance zostanie oddany do użytku do miesiąca czasu, czyli po połowie listopada. Tak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja była realizowana od czerwca 2016 roku, a jej wykonawcą był Webuild, dawniej Astaldi. W 2017 roku rozpoczęto budowę tunelu pod górą Luboń Mały - drążono go przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Jak postępowały prace na budowie tej gigantycznej inwestycji? Zobaczcie sześć lat prac na zdjęciach.