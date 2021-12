Nową zakopianką na Sylwestra 2021 jeszcze nie pojedziemy. Kiedy otworzą tunel? Prace na S7 trwają, a kierowców czeka trudny weekend ZDJĘCIA GROM

Tunel pod Luboniem Małym na S7 to strategiczny fragment na budowanej nowej zakopiance. To właśnie dzięki niemu ma znacząco skrócić się czas i komfort podróży z Krakowa na Podhale. Opóźnienie prac na odcinku Naprawa – Skomielna Biała jest już jednak spore. Mieliśmy nim już jechać na Sylwestra... 2020, ale ten termin okazał się nierealny. W styczniu tego roku padła obietnica szybkiej jazdy na Sylwestra 2021, ale z czasem okazało się, że na to też nie ma szans. Kierowcy wybierający się witać nowy rok pod Tatrami muszą więc znów uzbroić się w cierpliwość. W galerii nowe zdjęcia z budowy, w śnieżnej scenerii.