Nowa zakopianka. Mimo zimy prace przy nowej drodze w góry idą pełną parą [NAJNOWSZE ZDJĘCIA]

Nowa zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ przebiegać będzie w nowym śladzie. Inwestycja ta połączy Kraków z Nowym Targiem dwujezdniową drogą na całym przebiegu. W ramach prac przebudowywane są drogi lokalne, drogi dojazdowe i poprzeczne, umożliwiające połączenie z istniejącą siecią dróg lokalnych.

Powstają cztery bezkolizyjne węzły drogowe - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe. Do tego budowanych jest 22 obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów, estakad.

Obecnie zaawansowanie robót na budowanym 16-kilometrowym odcinku nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ wynosi ok. 75 proc. Przed świętami udało się połączyć już dwiema nitkami betonowy wiadukt nad rzeką Czarny Dunajec w Nowym Targu. Jak wskazuje GDDKiA, zakończenie robót przewidywane jest na 19 lipca 2024 r. Wartość kontraktu brutto wynosi 972 395 739,72 zł.

Równoległe GDDKiA rozpoczęła prace koncepcyjne nad modernizacją kolejnego odcinka zakopianki - między Nowy Targiem a Zakopanem. Zadanie to zostało podzielona na dwa etapy. Wiadomo, że nie powstanie tam droga w nowym śladzie. Projektanci chcą jednak tam zmodyfikować istniejącą drogę, by była ona bardziej drożna, a tym samym by upłynnić tam ruch.