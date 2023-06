Nowa szkoła podstawowa w Krakowie wystartuje we wrześniu przy ul. Agatowej

Bazę dydaktyczną nowej szkoły przy Agatowej 41 będą stanowić:

24 sale lekcyjne, w tym pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna

świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia wraz z jadalnią

pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne.

Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu na działce mieści się budynek szkoły, a także hala sportowa o wymiarach 16,5 metra na 29,5 m z trybunami na ok. 180 miejsc o powierzchni ponad 535 mkw., sala treningowa, boisko na dachu hali o wymiarach 24,4 na 35,5 m, wielofunkcyjne boisko sportowe terenowe o wymiarach 20 na 35 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz z trybunami na ok. 150 miejsc.

Do 5 czerwca można zapisywać dzieci do nowej szkoły. Warunkiem utworzenia oddziału klas wyższych będzie odpowiednia liczba uczniów - czyli ok. 20 osób.