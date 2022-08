Nowa piosenka krakowskiej wokalistki Wiktorii Zwolińskiej - "Chcę spać" Paweł Gzyl

Wiktoria Zwolińska Materiały prasowe

Wiktora Zwolińska to młoda krakowska piosenkarka. Znamy ją z "The Voice Kids". Dziś jest już dorosła. Jej nowy utwór nosi tytuł "Chcę spać". Powstał do niego klimatyczny teledysk.