Nowa piosenka krakowskiego producenta i didżeja Gromeego. W "Talk To Me" śpiewa holenderska wokalistka Catali

Gromee już od dekady dominuje na polskim i zagranicznym rynku. Jest znany ze współpracy z wschodzącymi międzynarodowymi artystami, z którymi tworzy hity radiowe zgodne z aktualnymi trendami. Był headlinerem prestiżowych festiwali EDM i dzielił scenę między innymi z Mariah Carey, Steve'm Aokim, Stingiem czy Eltonem Johnem. Jest pomysłodawcą Orchestronu, popularnej serii koncertów ze stuosobową orkiestrą, która poddaje elektroniczne i taneczne klasyki zupełnie nowej aranżacji.

W 2015 Gromee odniósł sukces w Szwecji, Rosji, Niemczech i Holandii z singlem „Follow You”. Wraz z żoną Sarą Chmiel-Gromalą jest autorem piosenki „Share the Joy” promującej konkurs Eurowizja Junior 2019. Singel „Worth It” (2020) z islandzką wokalistką ÁSDÍS dotarł w Polsce do 1. miejsca i pojawił się na 12 playlistach NFM towarzyszących piątkowym premierom. Jego ostatni hit to "Cool Me Down" - nagranie zrealizowane w rumuńską gwiazdą muzyki dance - INNA.