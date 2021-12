Nowa Huta na elitarnej liście pomników historii? Kraków ponownie się o to stara Małgorzata Mrowiec

Ten szczególny tytuł, pomnika historii, w Krakowie nadano już opactwu benedyktynów w Tyńcu, nosi go też Kopiec Kościuszki wraz z otoczeniem. Czy dołączy do nich Nowa Huta? Zwana najmłodszą dzielnicą Krakowa, wyróżnia się charakterystyczną architekturą i unikatową siatką urbanistyczną. Nowa Huta to także - jak podkreśla krakowski magistrat - historia ludzi, przez pryzmat której można opowiadać o powojennych dziejach Polski, jak i sięgać do znacznie wcześniejszych dziejów - do Opactwa Cystersów i losów krzesławickiego dworku oraz tradycji osadniczej z okresu neolitu. Od ponad dekady miasto prowadzi starania, aby Nowa Huta została uznana za pomnik historii.