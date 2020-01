Nowa Huta to wyjątkowe miejsce na architektonicznej mapie kraju. Szerokie chodniki, mnóstwo zielonych skwerów i parków - to sprawia, że ta część Krakowa coraz częściej przyciąga osoby, które cenią sobie spokój i komfort życia. Zobaczcie jak "idealne miasto" wygląda z perspektywy lotu ptaka. Znacie wszystkie miejsca, w których zostały zrobione zdjęcia? Zapraszamy do galerii.