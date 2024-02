Nowa dyrektor TVP Kraków Ewa Godlewska-Jeneralska o zmianach w programie informacyjnym "Kronika": "Czas odbudować zaufanie i wiarygodność"

- Musimy popracować nad oglądalnością, ale przede wszystkim musimy popracować nad odzyskaniem zaufania naszych widzów. To może się odbyć tylko rzetelną pracą dziennikarską. Pracą, w której nie będziemy widzom, jak przez ostatnie lata, mówić, co mają myśleć, ale przedstawimy im różne aspekty sprawy i widz sam będzie podejmował decyzję, w którą stronę jest mu bliżej. Chciałabym to jasno powiedzieć: ja tutaj nie przyszłam po to, żeby politycznie przestawić wajchę w drugą stronę – oświadczyła w środę, 28 lutego, nowa dyrektor TVP Kraków.