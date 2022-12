Nowa atrakcja w Egipcie dla turystów. Nowa Dolina skrywa wiele niezwykłych atrakcji: safari na pustyni, SPA w leczniczym błocie i inne

Egipt: ukryte atrakcje Nowej Doliny

Niestety, burzliwa historia Egiptu w XX w. i początkach XXI w. uniemożliwiły przeprowadzenie projektu w całości. Prace zostały wstrzymane w 1967 r., a potem znowu kilkakrotnie. Wreszcie od 2016 r. rząd Egiptu, uporawszy się jako tako ze skutkami Arabskiej Wiosny, przystąpił do rozwoju regionu i rozbudowywania sieci kanałów nawadniających, wychodzących z Jeziora Nasera.

Nie każdy jednak wie, że Egipcjanie chcieliby mieć u siebie dwie doliny Nilu. Pomysł stworzenia odnogi wielkiej rzeki, która nawodniłaby Pustynię Zachodnią, wyszedł pierwotnie od prezydenta Gamala Abdela Nasera, który rządził Egiptem w latach 1954-1970. To właśnie od jego nazwiska bierze nazwę Jezioro Nasera na południu kraju. Egipskiemu rządowi marzyło się, by ze spiętrzonych wód jeziora poprowadzić drugi Nil na zachód i tym samym raz na zawsze rozwiązać problem głodu i ciasnoty w dawnym kraju faraonów.

Turystyka dla zdrowia. Egipt wiążę z Nową Doliną wielkie plany

Czym jest dziś Nowa Dolna? To największe z egipskich gubernatorstw (muhafaz). Zajmuje ok. 44% całego kraju, jest większe od Iraku, ale zamieszkuje je tylko ok. 260 tys. ludzi (trochę więcej niż na warszawskim Mokotowie).