Nordic walking do 12 km od Krakowa. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 3 - 4 grudnia

Trasy nordic walking w okolicy Krakowa

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 12 km od Krakowa. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź, jaka będzie pogoda w Krakowie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z Krakowa do Kryspinowa biegiem - górami i lasami

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 14,4 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podejść: 1 625 m

Suma zejść: 1 600 m

Amatorom nordic walking z Krakowa trasę poleca Mateomateo

Jeśli brakuje Ci na bilet autobusowy z Krakowa do Kryspinowa nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś rzeczoną trasę pokonał biegiem :) Ja zazwyczaj robię tak: wysyłam rodzinę samochodem do Kryspinowa na kąpiel, umawiamy się już na miejscu i wracamy razem autem - umówmy się: powrót tą trasą biegiem mógłby już być wykańczający. Bardzo malowniczo jest po drodze: Kopiec Kościuszki, widok na Wisłę z góry (Aleja Jerzego Waszyngtona), Las Wolski, ZOO. Spod Wawelu nad sam zalew dobiegniesz bardzo żółwim tempem w 2 godziny. Jeśli jesteś wytrenowany to dasz radę w 1 godzinę 30 minut. Trasa jest moim zdaniem górska - dwa długie podbiegi: z Salwatora na kopiec i spod szosy do ZOO. Nic nie da Ci większej satysfakcji niż kąpiel w Kryspinowie po długim biegu w letnie upalne popołudnie.

