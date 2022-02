Nocny atak Rosji na Ukrainę. Kapitan Tomasz Badowski: "To najdogodniejsza pora do natarcia" Bartosz Dybała

Rosja zaatakowała Ukrainę Archiwum

Wojna na Ukrainie. W nocy rozpoczęła się operacja wojskowa w Donbasie. - To najdogodniejsza pora do natarcia. Żołnierze są wówczas najbardziej zmęczeni - komentuje kpt. Tomasz Badowski, były żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, który służył podczas misji w Iraku. - Z doniesień prasowych wiemy, że Rosjanie w pierwszej fazie konfliktu zaczęli niszczyć lotniska w najważniejszych metropoliach Ukrainy. Ma to na celu uniemożliwienie przerzutu wojsk ukraińskich drogą powietrzną w różne rejony konfliktu - dodaje. Z całej Ukrainy dochodzą informacje o zabitych i rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału. Niestety, ofiary są też wśród ludności cywilnej. Wielu Ukraińców będzie próbowało wydostać się z kraju, by uciekać przed wojną. - Putin jest zbrodniarzem. Nie wydaje mi się jednak, aby jego głównym działaniem było maltretowanie ludności cywilnej - komentuje w rozmowie z nami Badowski.