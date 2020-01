Nocna komunikacja miejska: alkohol, papierosy i zakłócanie porządku

Tajemnicze zniknięcie radnego. Odnalazł się w... więzieniu

Od kilku tygodni na dyżurach oraz sesjach i posiedzeniach komisji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie nie pojawiał się radny dzielnicowy Sebastian A. Mieszkańcy dopytywali o niego, a reszta radnych nie wiedziała, co się z nim stało. Okazało się, że trafił do więzienia. Do s...