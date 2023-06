Noc Tańca w Nowej Hucie. Takie ewolucje to prawdziwa sztuka!

W Nowohuckim centrum Kultury podczas Nocy Tańca zaprezentowała się, m.in. Grupa Break Dance.

Swoje układy tancerze prezentowali do muzyki: James Brown „Give it up or turn it loose”, Szpilersi, „Definicja Stylu”.

Grupa składa się z dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.

Pokazy taneczne prezentują doskonałą koordynację ruchów ciała z muzyką. Tancerze w swoich występach wykorzystują akrobacje, każdy tancerz kreuje swój własny niepowtarzalny styl. Na czele grupy stoi Dawid Dec „Decó” - doświadczony tancerz i instruktor, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów drużynowych, mistrz Polski i wicemistrz Europy Wschodniej.

Krakowska Noc Tańca odbywała się głównie wokół trzech plenerowych punktów w różnych częściach miasta: na placu Szczepańskim, przy Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz przy Nowohuckim Centrum Kultury, a także projekty realizowane w wielu innych punktach miasta – tam w sobotni wieczór będą tańczyli krakowianie podczas Nocy Tańca.

Taneczna noc to okazja do tego, by podziwiać kunszt artystów, niesamowite układy taneczne, ale także pretekst, by samemu zatańczyć podczas warsztatów lub potańcówki.