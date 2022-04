Noc Kin Studyjnych już w ten weekend w Krakowie. "Repertuar pokazuje, jak różne są nasze kina"

W najbliższą sobotę rozpocznie się tegoroczny cykl Krakowskich Nocy. Pierwsza z nich poświęcona sztuce dużego ekranu odbędzie się we wszystkich siedmiu krakowskich kinach studyjnych. 9 kwietnia odbędą się w nich tematyczne maratony filmowe, pokazy filmów dokumentalnych, spotkania, dyskusje i gra kinowa.

- Przygotowany na to wydarzenie repertuar pokazuje, jak bardzo zróżnicowane są krakowskie kina - zaznacza Marynia Gierat, dyrektorka Kina pod Baranami. - Odpowiadając na zaproszenie do organizacji Nocy Kin Studyjnych, wszyscy z radością dołączyliśmy do tej inicjatywy. Ale mieliśmy zupełną wolność w doborze repertuaru. Program Nocy okazał się bogaty i zróżnicowany, wskazując, jak różni jesteśmy, jak różne mamy pomysły - mówi.

Kino Kika zaprasza na film dotykający temat wojny rosyjsko-ukraińskiej "Do domu", świetnie przyjęty w 2019 roku na Festival de Cannes, ukraiński kandydat do Oscara 2020. W podgórskim kinie będzie można również obejrzeć animowany pełnometrażowy film "Jak zostałem superłotrem", który powstał na bazie serialu stworzonego przez cenionego twórcę komiksów Krzysztofa Ostrowskiego. Z kolei Mikro rozpocznie świętowanie wykładem dr. hab. Marcina Adamczaka "Kina studyjne w Polsce: tradycja i przyszłość". Tam też będzie można obejrzeć animację Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta" oraz film dokumentalny Kuby Mikurdy "Ucieczka na srebrny glob" opowiadający o jednej z największych zagadek kinematografii PRL-u.