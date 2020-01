Niż Joyce nadchodzi. Uwaga pogoda się zmieni! Rekordowo niskie ciśnienie i silne wiatry. Sprawdź pogodę długoterminową! [OSTRZEŻENIE IMGW]

Niż Joyce zmieni pogodę. Czy przyjdzie do nas prawdziwa zima? Czeka nas spory spadek ciśnienia - wszystko przez niż Joyce, który dociera właśnie do Polski. Trzeba będzie uważać również na porywisty wiatr, szczególnie na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Niż Joyce nadciąga do Polski Aktualnie niż Joyce niesie za sobą silny wiatr na północy Europy. Mocno wieje m.in. w Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz nad Bałtykiem. Silny wiatr odczuwają również Polacy. Zwłaszcza na północy kraju wiało dziś będzie nawet do 80 km/h. - podaje serwis fanipogody.pl. Będziemy mieć też do czynienia z gwałtownym spadkiem ciśnienia. Długoterminowa prognoza pogody - sprawdź pogodę na najbliższe dni! Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę na północnym wschodzie i wschodzie zaznaczy się przejściowo zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, co w pogodzie przejawi się większym zachmurzeniem i gdzieniegdzie słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem; w Karpatach śniegu. Wzrośnie również prędkość wiatru i będzie on porywisty. Pogoda od czwartku do soboty (23-25 stycznia) Od czwartku do soboty ponownie znajdziemy się w zasięgu wyżu z centrami przemieszczającymi się z zachodu Europy w kierunku Morza Czarnego. Ciśnienie atmosferyczne w centrum wyżu wyniesie około 1030 hPa. Wyż ten przyniesie nam miejscami gęste mgły, również mgły osadzające szadź oraz w nocnych rozpogodzeniach spadki temperatury powietrza poniżej 0°C, ale jednocześnie sporo słońca w ciągu dnia. Uciszy się także wiatr. Pogoda na styczeń 2020. Kiedy spadnie śnieg? W niedzielę spodziewana jest zmiana pogody. W całym kraju dużo chmur, z których padać będzie deszcz, deszcz ze śniegiem oraz w górach śnieg. Zima 2020. Czekają nas podrygi zimy Co mówią długoterminowe prognozy pogody? W wielu regionach kraju w tym sezonie śnieg jeszcze nie spadł, po drugie, jeśli się pojawi, to w ilościach symbolicznych, a towarzyszący temu mróz będzie niewielki. Już od 12 lat na większym obszarze Polski nie odnotowano całodobowego mrozu. Ocieplenie przynoszą układy niskiego ciśnienia, które zaciągają ciepłe masy powietrza z zachodu i południa Europy. Rekordowe ciepłe Wigilie to niekoniecznie symbol obecnych czasów. Najcieplejszą Wigilię odnotowano w 1977 i 1980 roku, kiedy to temperatury sięgały 14 stopni. Najzimniej natomiast było w 2002 roku. W ciągu dnia na wschodzie Polski temperatura wynosiła maksymalnie minus 13 stopni, a o poranku spadła do aż minus 23 stopni. Serwis Twoja Pogoda przestrzega: Pogoda bywa zmienna, więc trend do ciepłych Wigilii w każdej chwili może ulec odmianie. Przyszłoroczna może być zarówno mroźna i śnieżna, jak i ciepła, deszczowa i wietrzna. Nawet jeśli zmiany klimatyczne będą postępować, to za 100 lat Wigilie nadal będą nam przynosić zimowe krajobrazy, choć ich prawdopodobieństwo będzie się systematycznie zmniejszać na rzecz takiej aury, jaką mamy chociażby dzisiaj. Źródło: TVN Meteo Wideo