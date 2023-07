Niezwykły obraz z lwowskiej galerii gości w Domu Mehoffera

Płótno namalowane przez Józefa Mehoffera w 1986 roku przedstawia śpiewaczkę operową Wandę Radzim-Janakowską, siostrę przyszłej żony malarza Jadwigi.

Przebywający w tym czasie na stypendium w Paryżu Józef Mehoffer swój czas oprócz malarstwa poświęcał także muzyce, dzięki czemu poznał siostry Janakowskie: Jadwigę i Wandę które w stolicy Francji pobierały i wówczas nauki: starsza studiowała malarstwo, młodsza śpiew. Obie były zafascynowane Wagnerem.

- Mehoffer poznał je pod koniec 1984 roku, zaprzyjaźnił się z nimi, choć początkowo nie darzył sióstr sympatią, o czym pisze w listach do matki. Intrygowały go, ale uważał, że są osobami zmanierowanymi. Raził go np. nazbyt egzaltowany sposób bycia Jadwigi – opowiada dr Beata Studziżba-Kubalska, kuratorka wystawy.