Nieznane oblicze Beksińskiego. Nowa wystawa na Wawelu

Do tej pory w Ogrodach Królewskich gościły rzeźby Józefa Wilkonia i Bronisława Chromego, w tym roku będzie można zobaczyć tu twórczość Zdzisława Beksińskiego - to pierwsza monograficzna wystawa rzeźb tego artysty.

- W 2020 roku nasze hasło brzmiało: Wawel otwarty – staraliśmy się udostępnić turystom rzadko pokazywane, bądź w ogóle niedostępne, przestrzenie. Jedną z nich były Wawelskie Ogrody. Ale Wawel otwarty znaczy również to, że Wawel wchodzi w dialog ze sztuką współczesną, chcemy pokazywać dorobek najwybitniejszych współczesnych polskich artystów – wyjaśnia Piotr Rabiej z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Kilkanaście gipsowych wariacji na temat ludzkiej czaszki, patynowanych lakierem, dających iluzję brązu to cyklu „Głowy”, tworzący wzdłuż alejki Ogrodów Królewskich rzeźbiarski szpaler, a także dwie monumentalne prace „Hamlet” i „Makbet” złożyły się na niezwykłą wystawę rzeźbiarskich prac autorstwa Zdzisława Beksińskiego, które będzie można oglądać w Ogrodach Królewskich na Wawelu od 27 kwietnia do 1 października.

W latach 60. Beksiński nie był jeszcze artysta rozpoznawalnym, właściwie artystą mógł być jedynie połowicznie. W tym okresie pracował na pół etatu w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”, jako plastyk projektujący nadwozia autobusów. Był zdeterminowany, by być artystą, ale sytuacja rodzinna nie do końca mu na to pozwalała.