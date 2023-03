Nieznane na rynku dzieło Stanisława Wyspiańskiego trafi na aukcję

"Paryżanka" zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla paryskiego okresu twórczości Stanisława Wyspiańskiego i stanowi niezwykłą gratkę dla kolekcjonerów.

W okresie paryskim Wyspiański był niezwykle płodnym artystą, choć obecnie znanych jest stosunkowo niewiele jego dzieł z tamtych lat. Chcąc się utrzymać w Paryżu, młody artysta sprzedawał obrazy lub płacił nimi za usługi, co spowodowało ich rozproszenie:

"Paryżanka od momentu namalowania w 1892 roku pozostawała w Paryżu co najmniej do czasu wystawy w Bibliotece Polskiej w 1933 r. Zapewne wojenna zawierucha sprawiła, że obraz znalazł się w Brazylii, gdzie został zakupiony przez ojca obecnej właścicielki. Wraz z nią następnie powrócił do Francji” - mówi o historii dzieła Anna Jóźwik, Dyrektor Domu Aukcyjnego Agra-Art.