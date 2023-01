Niewierność, wypadek i śledztwo na własną rękę. Ekranizacja głośnej powieści Wojciecha Chmielarza "Wyrwa" w kinach od 17 marca

"Wyrwa" to intrygujący thriller wyprodukowany przez Canal+, a oparty na głośnej książce Wojciecha Chmielarza, która była bestsellerem rynku wydawniczego w 2020 roku.

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi w końcu do wniosku, że w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił. Kim naprawdę była Janina?