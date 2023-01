"Nieważne co nam się przytrafiło – i tak życzę ci dobrze". Nowy singiel krakowskiej grupy Lor - "Trafalgar Square"

Lor to cztery wokalistki – Paulina Sumera, Julia Skiba, Julia Błachuta i Jagoda Kudlińska, które tworzą swój najnowszy album we współpracy z braćmi SARAPATA. Eteryczne dźwięki wydobywające się z kolejnych utworów grupy skradają serca coraz szerszej grupie fanów.

Najnowsza piosenka - „Trafalgar Square” – to prywatna wycieczka dziewczyn w głąb siebie. "Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie musiał się zatrzymać, spojrzeć do środka i przepracować rany, które nie do końca zostały uleczone - miejsca, wspomnienia, znajome twarze, za którymi tęsknimy, a które wracają jak uparty bumerang" - twierdzi Lor.

Tytułowy Trafalgar Square znajduje się w centrum brytyjskiej stolicy, z którą zespół Lor jest mocno związany. Plac jest uważany przez Brytyjczyków za serce Londynu, a jednocześnie miejsce spotkań, wydarzeń, koncertów i uroczystości, które sprawiają, że jest to miejsce tętniące życiem, ale również wspomnieniami.