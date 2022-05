Nietypowe muzea w Krakowie, które warto odwiedzić. TOP 6 Patrycja Puszczewicz

Muzeum w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie: Zacznijmy od dość kontrowersyjnej pozycji. Muzeum w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie to jedno z najbardziej tajemniczych muzeów w kraju. W dzień powszedni miejsce pełni rolę edukacyjną dla studentów medycyny. Co znajdziemy w gablotach? Eksponaty z najbardziej drastycznych zbrodni, takie jak czaszki z dziurami po kulach, części ciała, czy narzędzia zbrodni. Ostrzegamy – dla osób o mocnych nerwach! ul. Grzegórzecka 16

Nie wszyscy wiedzą, ale dziś, 18 maja, świętujemy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Z tej okazji, mamy dla Was listę nietypowych muzeów w Krakowie, które warto odwiedzić. Wyprawa do muzeum kojarzy ci się z nudą i zakurzonymi eksponatami? Nic bardziej mylnego! Muzea to przygoda! Zobacz, gdzie zajrzeć, by doświadczyć czegoś zupełnie nowego.