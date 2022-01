Niesłusznie zatrzymany przez policję na weselu siostry wywalczył 8 tysięcy złotych

Z ustaleń wynika, że Adam P. był podejrzany w postępowaniu dotyczącym jazdy pod wpływem alkoholu. 3 sierpnia 2020 r. komisariat policji w Słomnikach postawił mu taki zarzut. Mężczyzna się nie przyznał, ale złożył wyjaśnienia i podał właściwy adres do korespondencji, bo wezwanie przyszło do jego mamy, ona przekazała mu pismo.

11 sierpnia prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Adama P. i zatrzymaniu na 48 godzin twierdząc, że mężczyzna nie przebywa po wskazanym adresem, a jego miejsce pobytu jest nieznane. Czynność miała na celu postawienie mu zarzutu i przesłuchanie, choć już się odbyło tydzień wcześniej. Adam P. nie wiedział, że trafił do policyjnej bazy osób poszukiwanych.

21 sierpnia 2020 r. z narzeczoną wybrał się pod Kraków na wesele siostry. Było tam w lokalu też około 50 gości. Mężczyzna pił alkohol, ale zachowywał się spokojnie. Poszedł do parku, by się przewietrzyć, gdy podjechał radiowóz. Mundurowi wylegitymowali Adama P. i okazało się, że jest osobą poszukiwaną. Na oczach gości został skuty i wsadzony do radiowozu. Na nic się zdało jego tłumaczenie, że sprawę już wyjaśnił. Trochę się szarpał, wyrwał mu się wulgaryzm, ale nie pod adresem policjantów. Trafił do izby zatrzymań około 22.00, wypuszczono go przed 16.00 następnego dnia po ponownym postawieniu zarzutów i przesłuchaniu. Gdy kolejnego dnia udał się do prokuratury usłyszał, że nie jest poszukiwany.