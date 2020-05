Nieskuteczne apele ws. Zakrzówka. W piątek otwarcie ofert

Wszystko wskazuje na to, że apel trafi w próżnię. - Termin składania ofert mija 8 maja. Przedłużaliśmy termin otwarcia ofert, który początkowo był wyznaczony na 21 kwietnia. Mieliśmy bowiem sporo pytań od potencjalnych wykonawców - mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W zeszłym tygodniu komisja kształtowania środowiska rady miasta zawnioskowała do prezydenta o wstrzymanie realizacji II etapu rewitalizacji parku Zakrzówek i zmianę w ogłoszonym przetargu. Radni chcieliby ograniczenia planowanych prac do minimum, co pozwoliłoby na ochronę cennych siedlisk fauny i flory znajdujących się na Zakrzówku.

- Projekt jest podzielony na etapy, co nie znaczy, że można przerywać prace między jednym a drugim etapem. To jeden projekt, a etapy są po to, aby mieć nad nim lepszą kontrolę - dodaje Piotr Kempf. Trzecim etapem ma być budowa centrum sportów wodnych nad dużym zbiornikiem Zakrzówka. Przetarg ma być ogłoszony w III lub IV kwartale tego roku.

Radni z komisji kształtowania środowiska we wniosku do prezydenta apelowali o zmianę zakresu inwestycji, "poprzez rezygnację z budowy obiektów kubaturowych innych niż infrastruktura sanitarna, czyli natryski i toalety". Radni apelują także o przeniesienie kąpieliska na duży akwen, co ograniczy negatywny wpływ na środowisko z racji wykorzystania istniejącej drogi technologicznej, oraz aktualnego ukształtowania terenu, które pozwoli wytyczyć obszar kąpieliska z dala od skał kamieniołomu.