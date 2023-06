Niesamowity balkon w bloku w Krakowie. Jak wiszące ogrody Semiramidy. Urzędnicy zachęcają do robienia ogrodów balkonowych

"Czy ma znaczenie większe niż tylko to dla jego właściciela? Widać to gołym okiem na poniższych zdjęciach. Wyobraźmy sobie, że każdy balkon czy taras w Krakowie posiadałby rośliny. To byłyby dopiero ogromne wertykalne ogrody! Taki bujny, żywy i kwitnący balkon jest zielenią dodaną do „tkanki miejskiej”, z której pośrednio, wizualnie korzystają nasi sąsiedzi, przechodnie, turyści czy nawet kierowcy" - pisze ZZM na Facebooku.