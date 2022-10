Niesamowite zjawisko na niebie. Widzieliście zaćmienie Słońca? Te zdjęcia są spektakularne Redakcja Kraków

Widzieliście dzisiaj (25.10.2022) to niezwykłe zjawisko jest na niebie? Punkt kulminacyjny był ok. godz. 13.22, a wtedy niebo zaczęło się przejaśniać po wcześniejszych deszczach. Słońce zostało częściowo zakryte przez Księżyc i było to widać!