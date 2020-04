Nieruchomości komercyjne w dobie epidemii. Cavatina Holding nie zwalnia tempa

Toczące się budowy nowych inwestycji, prace wykończeniowe budynków i powierzchni najmu, zaawansowane procesy komercjalizacyjne, a także akcja #CavatinaPomaga - tak w tej chwili wygląda działalność polskiego inwestora i dewelopera Cavatina Holding. Obecna sytuacja nie wywiera więc wpływu na tegoroczny plan realizacji spółki.

Polska atrakcyjnym rynkiem

Ostatnie lata pokazują, że polski rynek nieruchomości komercyjnych był niezwykle atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. W największym polskich miastach z sukcesem lokowały się międzynarodowe firmy z sektora BPO, SSC i IT. Potencjał polskiej gospodarki wciąż nie jest wyczerpany, natomiast światowa pandemia Covid-19 z pewnością nie pozwala na jego pełną eksplorację.

- O dużym popycie na powierzchnię biurową w stolicy i regionach decydowały przede wszystkim takie czynniki jak: dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry, konkurencyjne w stosunku do Zachodu koszty pracy i obecność międzynarodowych lotnisk. Nasz rynek cały czas spełnia te warunki, natomiast, aby zachować podaż i konkurencyjność polskich powierzchni biurowych na podobnym poziomie jak dotychczas, niezbędna jest przede wszystkim dobra współpraca na linii banki, instytucje finansowe, a inwestorzy – mówi Daniel Draga, członek Zarządu w Cavatina Holding. - W obecnej sytuacji gospodarczej, wywołanej przez pandemię koronawirusa na świecie, kluczowe dla deweloperów jest finansowanie bankowe, które pozwoli im zachować płynność finansową. Ta natomiast przekłada się na kontynuację prac budowlanych i utrzymanie miejsc pracy u polskich wykonawców i dostawców materiałów. Dokładamy wszelkich starań, aby nie zwalniać tempa działalności operacyjnej Grupy i prowadzić wszystkie nasze inwestycje zgodnie z zakładanym harmonogramem. Sukcesywnie realizujemy wyznaczone na ten rok cele budowlane, komercjalizacyjne i sprzedażowe, przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich zaleceń organów państwa dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Konieczna jest jednak odpowiednia polityka banków i instytucji finansowych, która tym bardziej w czasie pandemii, będzie wspierać polski biznes i umożliwi dopływ środków finansowych do polskiej gospodarki i utrzymanie jej na dotychczasowym poziomie – dodaje Daniel Draga.

Niezwykła Cavatina Hall

Polski inwestor i deweloper, Cavatina Holding, niezależnie od panującej sytuacji, aktywnie prowadzi budowy i procesy komercjalizacji nowych wielofunkcyjnych projektów w największych miastach w Polsce. Niesłabnące zainteresowanie wysokiej jakości budynkami Cavatiny i zaawansowane rozmowy przekładają się na nowe transakcje. Jednocześnie trwają prace wykończeniowe i odbiory powierzchni najmu w ukończonych już realizacjach.

Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nietuzinkowej inwestycji dewelopera w Bielsku-Białej. U zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej powstaje Cavatina Hall, która w unikatowy sposób połączy funkcję biurową z kulturalną. W obiekcie, oprócz powierzchni biurowej klasy A, znajdzie się sala koncertowa dla blisko tysiąca miłośników muzyki i wysokiej klasy studio nagrań.

Wielofunkcyjny budynek to pierwsza tego rodzaju realizacja – i na taką skalę - w Bielsku-Białej. Cześć komercyjna zostanie oddana do końca bieżącego roku. Obecnie prowadzone są prace elewacyjne i instalacyjne w części biurowo-usługowej oraz konstrukcyjne w części koncertowej. Jednocześnie przebiega zaawansowany proces komercjalizacji obiektu i w tej chwili kształtuje się on na poziomie 50%. Finalizowane są też nowe transakcje najmu z zagranicznymi podmiotami, a zainteresowanie dostępną powierzchnią stale rośnie.

Imponujący Global Office Park

Równolegle w Katowicach, toczą się prace budowlane w Global Office Park. Kompleks będzie się składał z dwóch 25-kondygnacyjnych wież biurowo-usługowych i jednej mieszkaniowej osadzonych na wspólnym pięciokondygnacyjnym podium, w którym - w galeryjnym układzie - znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Naprzeciwko wielofunkcyjnego kompleksu stanie niewielki, klasyczny w formie budynek biurowy. W sumie kompleks zagwarantuje około 90 tys. mkw. do pracy, mieszkania i rekreacji.

Na ten moment została ukończona ściana szczelinowa, stanowiąca element nośny konstrukcji wież biurowych oraz zabezpieczenie wykopu pod dwupoziomowy parking podziemny, gdzie toczą się prace ziemne i wzmacnianie podłoża poprzez palowanie. Trwa też budowa ściany szczelinowej pod wieżę mieszkaniową.

Najbardziej zaawansowany w budowie jest najniższy budynek biurowy, który już posiada gotową konstrukcję żelbetową parteru i garażu podziemnego wraz z hydroizolacją. Na finiszu są też prace drugiej z sześciu kondygnacji nadziemnych tego obiektu.

– Wielofunkcyjny projekt Global Office Park spotyka się z ogromnym zainteresowaniem najemców – międzynarodowych korporacji jak i mieszkańców Katowic. Wielowymiarowy charakter kompleksu i światowej klasy, odważna architektura elektryzuje dużych graczy z Europy i Stanów Zjednoczonych, z sektorów: finansów, SSC i IT. W toku mamy kilka dużych procesów komercjalizacyjnych i wciąż spływają kolejne zapytania – mówi Tomasz Zydorek, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

Szybkie tempo w Krakowie

Krakowskie inwestycje dewelopera - Equal Business Park i Ocean Office Park - również pną się w górę.

I etapu kompleksu biurowego Ocean Office Park powstaje przy ul. Klimeckiego, w dzielnicy Zabłocie.Obecnie w budynku został ukończony stropodach ostatniej kondygnacji, trwa wykonanie attyk na dachu i prace montażowe elewacji. I faza obiektu zapewni 9000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo–usługowej i zostanie oddana do użytkowania w IV kwartale bieżącego roku.

Ostatnia kondygnacja została również osiągnięta w IV etapie Equal Business Park przy ul. Wielickiej, na krakowskim Podgórzu. Ukończono stropodach obiektu, przyłącze kanalizacyjne, zbiornik retencyjny oraz prace murarskie i izolacyjne garażu podziemnego. Prowadzone są roboty montażowe elewacji oraz instalacyjne wewnątrz budynku. Biurowiec zostanie oddany do użytkowania jeszcze w tym roku i dostarczy ponad 11 000 m kw. nowoczesnej powierzchni do pracy. Obiekt będzie miał 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną.

– Nowoczesne i funkcjonalne budynki biurowe naszych krakowskich kompleksów biurowo-usługowych, w tym dobrze już znanego Equal Business Park, od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony nowych jak i obecnych najemców. Z nie mniejszym entuzjazmem jest przyjmowany Ocean Office Park przy ul. Klimeckiego. Mamy bardzo wiele zapytań odnośnie nowego projektu oraz szereg zaawansowanych procesów komercjalizacyjnych. Krakowski rynek nieruchomości biurowych wciąż przyciąga zagranicznych inwestorów i międzynarodowe korporacje do lokowania swojego biznesu właśnie w stolicy Małopolski – podkreśla Kamil Kowalewski, Leasing Manager w Cavatina Holding.

Cavatina nie zwalnia również w Gdańsku i Wrocławiu

W kolejny etap realizacji weszła inwestycja Palio Office Park w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna. Jest to zespół 8 nowoczesnych budynków biurowo–usługowych, których współczesna architektura z lekkością koresponduje z poprzemysłowym charakterem terenów Stoczni Gdańskiej. I etap zapewni użytkownikom ponad 16 000 mkw. wysokiej klasy powierzchni do pracy i rozwoju.

W już zrealizowanej wrocławskiej inwestycji dewelopera: Carbon Tower, sukcesywnie odbywają się odbiory powierzchni najmu. Kolejne firmy poszerzają grono najemców budynku Cavatina Holding i decydują o relokacji swojego biura do tego nowoczesnego i oryginalnego w formie biurowca.

– Bardzo nas cieszy wybór Carbon Tower na nową siedzibę polskich i międzynarodowych firm. Jest to najlepszy wyraz zaufania ze strony klientów i potwierdzenie naszej stabilnej pozycji na wrocławskim rynku nieruchomości komercyjnych – zaznacza Klaudiusz Pomykała, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

#CavatinaPomaga

Duża koncentracja na prowadzeniu sprawnych działań operacyjnych Grupy przynosi pożądane efekty, w tym bardziej wymagających okolicznościach pandemii. Wyjątkowość obecnej sytuacji spotkała się z odpowiedzią i zaangażowaniem dewelopera również na płaszczyźnie społecznej. Cavatina Holding finansuje akcję pomocową dla osób najbardziej zagrożonych zakażeniem koronawirusem.

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów, osób przewlekle chorych, o obniżonej odporności, zaś przenosić go mogą ludzie, którzy nie wykazują żadnych objawów. Dlatego w tym nadzwyczajnym czasie największa uwaga powinna być skierowana na tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Fundacja Fiducia, której głównym fundatorem jest Cavatina Holding, już w marcu rozpoczęła akcję na rzecz osób starszych i potrzebujących. #CavatinaPomaga wspiera osoby, dla których zwykłe wyjście do sklepu może być obecnie niebezpieczne, finansując zakupy dokonywane dla nich przez wolontariuszy.

Akcja #CavatinaPomaga angażuje pracowników Grupy Cavatina oraz jej partnerów biznesowych i kontrahentów, którzy chcą pełnić rolę wolontariuszy. Każdy z nich może kupić produkty spożywcze, środki czystości oraz inne artykuły pierwszej potrzeby, takie jak leki czy pożywienie dla zwierząt, i podarować je potrzebującym, przekonując tym samym do pozostania w domach. Fundacja zwraca wolontariuszowi koszt takich zakupów. Cavatina Holding przeznaczyła na ten cel 1 mln zł.

Do dzisiaj, dzięki wsparciu #CavatinaPomaga, pomoc otrzymało ponad 360 osób. Zostali zaopatrzeni w najbardziej potrzebne produkty, bez wychodzenia z domu. Wolontariuszami akcji zostało ponad 40 osób, w tym pracownicy Grupy Cavatina, ich bliscy i przyjaciele oraz pracownicy partnerów biznesowych firmy.

Aktualny film z budowy Global Office Park w Katowicach:

https://www.youtube.com/watch?v=lVb6ZE6vrg8