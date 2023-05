Niepokojące informacje o stanie zdrowia Jerzego Stuhra. Aktor ma nawrót nowotworu. Musiał przejść operację

Jak dodał, jego ojciec przeszedł dwa lata temu wylew i do dziś odczuwa jego skutki.

"Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Cokolwiek teraz powiem, to jutro będzie headlinem (...) Było mi strasznie smutno, to był trudny czas i w pewnym sensie jest, chociaż życie toczy się dalej. Co mamy zrobić?" - mówił aktor.