Niepełnosprawni w czasie koronawirusa pierwsi do zwolnienia

- Redukcja zatrudnienia jest nieuchronna i jako pierwsi pracę stracimy my, tj. niepełnosprawni, stanowiący blisko 20 proc. załogi. A naszych „gołych” rent nie starczy na leki i rehabilitację - rozmówcy „DP” są zdruzgotani. Czy jednak musi dojść do najgorszego?

Nie wszystkim pomoże zapis, na mocy którego czasowych zaświadczeń o niepełnosprawności, tracących ważność w czasie pandemii, nie trzeba na czas jej trwania aktualizować. Oznacza to, że liczba zatrudnionych będzie wystarczająca. Ale to tylko jedno z kryteriów.

Pracodawcy bardzo natomiast chwalą podniesienie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych - już na stałe. Tak więc od kwietnia dopłata dla pracowników ze stopniem umiarkowanym będzie wynosiła 1200 zł miesięcznie (obecnie jest to 1125 zł), natomiast dla osób ze stopniem znacznym z 1800 zł wzrośnie do 1950. ok. Z tego tytułu na konta zatrudniających ich przedsiębiorstw ma trafić 600 mln zł.