„Nieoczekiwane przymierza” - nowa sekcja filmowa w ramach zbliżającego się festiwalu Mastercard Off Camera

Głębokie podziały, różnice kulturowe nie do pokonania, w końcu przekonania o wyższości swoich od obcych od dawna decydują o tym, jak wygląda obyczajowy krajobraz. A gdyby tak z odmienności uczynić źródło siły, która ma potencjał transformacji rzeczywistości i obalania krzywdzących stereotypów? Czy to możliwe, sprawdzają bohaterowie filmów prezentowanych w ramach sekcji „Nieoczekiwane przymierza”.

W debiutanckim „Les Magnétiques” Vincent Maël Cardona zaprasza nas do świata młodzieńczej energii i pasji. Wypełnia go muzyka na czele z utworami Iggy Popa i The Stooges, Joy Division i The Sonics. Reżyser opowiada historię dwóch braci i założonego przez nich na początku lat osiemdziesiątych Radia Warszawa. Philippe (Thimotée Robart) i Jérôme (Joseph Olivennes) pracują w garażu należącym do ich ojca, ale każdą wolną chwilę przeznaczają na słuchanie i rozmowy o muzyce. Do tego dochodzi wątek miłosny. Starszy z braci spotyka się z atrakcyjną Marianne (Marie Colomb), w której sekretnie kocha się młodszy. Kiedy chłopak otrzymuje wezwanie do odbycia służby wojskowej i na rok musi wyjechać do Berlina, wszystko się zmienia.