Niemieckie landy nie chcą już przyjmować uchodźców. Wojewoda małopolski zapewnia, że u nas pieniędzy na pomoc Ukraińcom nie zabraknie

W Dolnej Saksonii, gdzie przyjechało 90 tys. migrantów, pomocy w zakwaterowaniu uchodźców odmówiło już 17 samorządów. Nie lepiej jest w Nadrenii-Północnej Westfalii.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapewnia, że w Małopolsce uchodźcy cały czas mogą liczyć na przyjęcie i pomoc socjalną.

- W Małopolsce we współpracy z samorządami przygotowaliśmy dla uchodźców z Ukrainy bazę obejmującą ok. 30 tys. miejsc w prawie 1,1 tys. obiektach. W ten sposób zapewniliśmy wszystkim, którzy nie mogli liczyć na pomoc np. rodziny czy bliskich – bezpieczne schronienie. Z tej zinstytucjonalizowanej bazy miejsc korzystało w pewnym momencie nawet ok. 24 tys. osób. Takiej pomocy potrzebowała jednak tylko niewielka część uchodźców, którzy przybyli do Polski. Dla porównania – liczba dotychczas nadanych w Małopolsce numerów PESEL wynosi 124 440 - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.