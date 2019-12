Nielegalna wytwórnia papierosów zlikwidowana. Straty Skarbu Państwa sięgają 1,3 mln zł [ZDJĘCIA]

U jednego z nich, 43-latka z powiatu wielickiego, policjanci ujawnili profesjonalną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów oraz linię do krojenia tytoniu. W przeszukiwanych pomieszczeniach u pozostałych zatrzymanych: 60-lakta z powiatu wadowickiego i 49-latka z Krakowa natrafili na dwie krajalnie tytoniu. Zabezpieczone zostały wszystkie maszyny służące do nielegalnej produkcji papierosów (m.in. do krojenia i suszenia tytoniu oraz urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej). W sumie, podczas przeszukania domów, pomieszczeń gospodarczych oraz pojazdów podejrzanych, kryminalni ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 1,2 tony krajanki tytoniu, ponad 0,5 tony liści tytoniu oraz 95 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto 41-latek posiadał w miejscu zamieszkania (w Wieliczce) ponad 24 gramy marihuany, ukryte w puszce po kawie, które również trafiły do policyjnego depozytu.

Zatrzymani następnego dnia (18 grudnia br.) zostali przez policjantów doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 41-latek z Wieliczki usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz nabycia oraz pomagania w zbyciu i ukryciu nielegalnych wyrobów tytoniowych, których sposób zapakowania i okoliczności ujawnienia świadczyły o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu - za co grozi mu do 3 lat więzienia. 43-latek z powiatu wielickiego wspólnie z 49-latkiem z Krakowa usłyszeli zarzut nielegalnego wytwarzania w celu wprowadzenia do obrotu papierosów oraz usiłowania wytworzenia z posiadanej krajanki tytoniu kolejnych partii papierosów - za co grozi im do roku pobytu w zakładzie karnym. 60-latkowi z powiatu wadowickiego przedstawiono zarzut nielegalnego wytwarzania, w celu wprowadzania do obrotu krajanki tytoniowej, któremu również grozi do roku pozbawienia wolności.