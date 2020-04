Niekochani. Kiedy i gdzie obejrzeć film PZPN o polskiej kadrze? Część 1. i 2. Kapitan Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski w akcji [wideo]

Produkcja PZPN to film, w którym pierwszoplanowymi postaciami są selekcjoner Jerzy Brzęczek oraz występujący pod jego wodzą piłkarze: kapitan Robert Lewandowski, drugi z liderów kadry, na co dzień współwłaściciel i kapitan Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Łukasz Fabiański, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Mateusz Klich, Jan Bednarek plus reszta drużyny, sztabu nie wyłączając.

Błaszczykowski: Największa krzywda, jaką możemy sobie zrobić, to się poddać

Scena w szatni nagrana została w bardzo trudnym momencie dla zespołu Brzęczka, gdy po przegranych spotkaniach z Portugalią (2:3) i Włochami (0:1) w Lidze Narodów zawodnicy zaczęli tracić wiarę w swoje możliwości.

– Mamy mega ciężki moment, ale dlaczego mamy zaszczyt gry z orzełkiem na piersi? - rozpoczął Błaszczykowski. - Bo nikt z was się nie poddał, przezwyciężyliśmy słabsze momenty w wieku 15, 16 lat. Największa krzywda, jaką możemy sobie zrobić, to się poddać. Każdy z nas wierzy w siebie, ja osobiście wierzę w tę drużynę, w jej potencjał. Każdy z nas może to powiedzieć, Robert może to powiedzieć. Mamy gości, którzy mogą grać na mega wysokim poziomie i to będą robić. Tylko kwestia tego, żeby wierzyć. Tego nie może nam zabraknąć. Mogą w nas walić, ale my musimy wierzyć. Mogą na nas gwizdać, musimy dalej wierzyć. I uwierzcie mi, że wyjdziemy z tego obronną ręką.