Niedziela Palmowa 2023: niezwykłe tradycje i nietypowe atrakcje dla turystów w ostatni weekend przed Wielkanocą

Niedziela Palmowa przypada dokładnie tydzień przed Wielkanocą. W całej Polsce w tym dniu organizuje się konkursy na najpiękniejsze palmy i wielobarwne procesje, a także konkursy, festyny i koncerty muzyki ludowej. Niedziela Palmowa to świetny pomysł na rodzinny weekend w klimacie sztuki ludowej. Gdzie Niedziela Palmowa obchodzona jest najhuczniej, a palmy są największe i najpiękniejsze? Wskazujemy dwie niezwykłe miejscowości.

Niedziela Palmowa 2023 – kiedy przypada i jak się obchodzi to święto?

Obchody Niedzieli Palmowej w Łysych przyciągają entuzjastów tradycji, sztuki, muzyki i kuchni ludowej. Łyse reprezentują tradycje kurpiowskie. Gmina Łyse Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej, Kwietną lub Wierzbną, to jedna z tradycji nierozerwalnie związanych z Wielkanocą, obok nastrojowych dróg krzyżowych, wesołych jarmarków wielkanocnych i szalonego lanego poniedziałku. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień i zawsze przypada siedem dni przed Wielkanocą. W 2023 r. Niedzielę Palmową obchodzimy 2 kwietnia. Nazwa Niedziela Palmowa wywodzi się od tzw. palm, czyli stylizowanych „gałązek”, tworzonych ręcznie na wzór tych, które lud Jerozolimy rzucał pod nogi Chrystusowi w czasie Jego triumfalnego wjazdu do miasta (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19). W tradycji ludowej owe palmy przybrały postać niezwykle barwnych i długich pałąków, misternie zdobionych, a przez to bardzo pięknych.

Nietypowe atrakcje dla turystów w Niedzielę Palmową

W Niedzielę Palmową w Polsce zwyczajowo organizuje się procesje z wielobarwnymi palmami, a także konkursu i festyny. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to więc dobry czas na weekendową wyprawę po Polsce w klimacie folkloru i sztuki ludowej.

Dwie miejscowości w Polsce szczególnie hucznie obchodzą Niedzielę Palmową. Tradycję kurpiowską reprezentują Łyse, a małopolską – Lipnica Murowana. Jak wyglądają obchody Niedzieli Palmowej w tych niezwykłych miejscach i jakie atrakcje czekają na turystów w nadchodzący świąteczny weekend? Prezentujemy krótki turystyczny przewodnik na ostatni weekend przed Wielkanocą i galerię zdjęć.

Niedziela Palmowa w Łysych: piękne palmy i zespoły ludowe

W miejscowości Łyse na Mazowszu Niedzielę Palmową obchodzi się zgodnie z tradycjami kurpiowskimi. To wyjątkowo uroczysty i radosny dzień: trwa jarmark wielkanocny i świąteczny kiermasz książek, organizowane są występy zespołów folklorystycznych, warsztaty kuchni regionalnej (z poczęstunkiem), rozstrzyga się też konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską.

Palmy w Łysych to poważna sprawa – miejscowość słynie z jednych z największych na świecie palm wielkanocnych. Palmy osiągają do 10 m wysokości, a jest to możliwe dzięki nietypowej technice wykonania. Długi, leśny kij (pręt leszczyny lub sosny) oplątuje się roślinnością i zdobi dodatkowo kolorowymi kwiatkami i wstążkami z bibuły. Techniki wykonywania i styl zdobień wielkanocnych palm mieszkańcy Łysych przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, tak że niemal każda rodzina szczyci się tradycją wyrobu niepowtarzalnych palm. Dowodem wspaniałej tradycji są protokoły rozstrzygnięć konkursu na palmę kurpiowską, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1969 r.

Program atrakcji na Niedzielę Palmową w Łysych

Program obchodów Niedzieli Palmowej w Łysych przedstawia się bardzo interesująco: 9:30 i 13:00 prezentacje artystyczne

11:00 Msza Św. z procesją palm

14:30 ogłoszenie wyników LIII Konkursu „Palma Kurpiowska”

Cały program dostępny jest online. Zobaczcie, jak wyglądała procesja w Niedzielę Palmową w Łysych w poprzednich latach:

Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej

W Lipnicy Murowanej także hucznie obchodzi się wielkanocne tradycje. W Niedzielę Palmową do konkursu stają palmy wysokości nawet ponad 30 metrów! Malgorzata Wiecek-Cebula / Polska Press, 2017 Lipnica Murowana pod Krakowem (na południe od Bochni) w Niedzielę Palmową także żyje konkursami. Organizowane są co najmniej dwa: Konkurs Rękodzieła Artystycznego i Lipnickich Palm. Także w Lipnicy to palmy przyciągają najwięcej uwagi, bo osiągają bardzo imponujące rozmiary: nawet do 30 m długości!

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną odbywa się już po raz 64. Uczestnicy rywalizują w pięciu kategoriach: palmy dziecięce do 3 m, niskie do 7 m, średnie do 14 m, wysokie do 22 m i najwyższe powyżej 22 m. Oceniana będzie nie tylko wysokość, ale też zdobienie palmy, umiejętne wiązanie i wysmukłość całej konstrukcji. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest online. Być może w tym roku zostanie pobity rekord wysokości palmy wielkanocnej w Lipnicy Murowanej, który wynosi 36 m i został ustanowiony w 2011 r.

Program obchodów Niedzieli Palmowej w Lipnicy Murowanej

Większość wydarzeń Niedzieli Palmowej w Lipnicy Murowanej będzie miała miejsce na rynku: 7:30-10:00 konkurs palm

8:00, 12:30, 13:45, 14:30 występy zespołów ludowych

11:00 Msza Św.

13:00 ogłoszenie wyników konkursu na palmę wielkanocną

15:30 ogłoszenie wyników konkursu plastycznego

17:00 koncert w kościele św. Leonarda

Cały program obchodów dostępny jest online.

Niedziela Palmowa 2022 – dobry pomysł na weekend

Niedziela Palmowa w Łysych to także festyny, zabawy, pokazy tańca i koncerty muzyki ludowej. Gmina Łyse Chociaż najsłynniejsze konkursu i procesje w Niedzielę Palmową wiążą się z Łysymi i Lipnicą Murowaną, w wielu innych miastach, miasteczkach i wsiach Polski organizowane są w ten szczególny dzień zabawy, festyny i pochody z barwnymi plamami. Huczne obchody Niedzieli Palmowej na wzór Łysych i Lipnicy Murowanej stają się coraz popularniejsze w całym kraju. Niedziela Palmowa to dobry czas na weekendową wycieczkę śladem ludowych tradycji i kolorowych palm, festynów i kiermaszów, regionalnej kuchni i muzyki. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy także organizuje się konkurs na spektakularne palmy albo koncert muzyki ludowej, i zapewnijcie sobie rodzinny weekend pełen wrażeń.

Galeria zdjęć – która palma najpiękniejsza?

Przygotowaliśmy dla Was galerię pięknych zdjęć z obchodów Niedzieli Palmowej w Łysych i Lipnicy Murowanej. Czy potrafilibyście wybrać najpiękniejszą palmę?

Źródła: gminalyse.pl, lipnicamurowana.pl