Niedzica. Zapora wodna na Zbiorniku Czorsztyńskim w czerwcowej oprawie. Bajeczne widoki na góry i jezioro. Turyści dopisują!

Bajeczne widoki z zapory w Niedzicy. Turyści dopisują!

Trasa rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego

„Najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce”, „Wspaniałe widoki, wspaniałe krajobrazy”, „Wymarzona na podróż z dzieckiem” - tak internauci zachwalają rowerowa trasę wokół Jeziora Czorsztyńskiego.

Rzeczywiście, jest to kapitalny odcinek do pokonania na dwóch kółkach, samotnie, rodzinnie, lub w większej grupie. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Wielkim atutem tej trasy są wspaniałe widoki na Jezioro Czorsztyńskie, Gorce, Tatry i Pieniny. To trasa Velo Czorsztyn i Velo Dunajec. Co ważne, odcinek nad jeziorem jest oddzielony od wody za pomocą specjalnych barierek. Ma to sens, bo często jedziemy po wysokich skarpach i możemy dzięki temu czuć się bardzo bezpiecznie. Więcej w materiale poniżej: