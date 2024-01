Niecodzienne zdarzenie w Skawinie. Pies wszedł do lisiej nory. Nie sposób było go wydostać. Wezwano strażaków

Z lisiej nory wykopali psa

Ratownicy oświetlili teren i kopali w lisiej norze do skutku. Akcja trwała długo. Jak informuje portal Patrol 998-Małopolska - determinacja strażaków była duża, walczyli do końca. Wiadomo, że strażacy nie poddają się i pomagają skutecznie. Udało się wydostać psa całego i zdrowego. Został przekazany właścicielowi.

Okazało się, że niewielki pies, nie wiadomo jakim sposobem, wszedł do lisiej nory przy ul. łanowej w Skawinie. I utknął tam. Zwierzak sam nie wychodził, mógł wyjść, a właściciele nijak nie mogli go wydobyć. Poprosili o pomoc strażaków z dwóch jednostek: ochotników z OSP Skawina II i strażaków z jednostki państwowej JRG Skawina.

Niezwyczajne akcje: psy, koty, sarny i koń

Strażacy w powiecie krakowskim mieli już do czynienia z różnymi dziwnymi wezwaniami związanymi z ratowaniem zwierząt. Interwencję dotyczącą psa mieli kiedyś m.in. strażacy ze Słomnik. Zwierzak dziwnym sposobem dostał się na dach poczty. Utknął tam, bo bał się zejść, nie mógł zeskoczyć. Potrzebna była interwencja strażaków, którzy przybyli z drabina i ściągnęli psa z dachu.

Wbrew pozorom druhowie często ściągają z drzew koty. Bywa, że to młode zwierzaki wejdą wysoko, a potem nie potrafią zejść. Bywały też akcje ratowania konia, który się przewrócił na podwórku w jednej z miejscowości gminy Krzeszowice. Druhowie stawiali go na nogi za pomocą węży strażackich.

Węże uwięzione w ogrodzeniach

W gminie Krzeszowice w Tenczynku strażacy mieli też do czynienia z wężem uwięzionym w ogrodzeniu. Okazało się, że to gniewosz plamisty, niejadowity wąż, który zaplątał się w napędzie urządzenia do otwierania bramy w ogrodzeniu jednego z gospodarstw. Innym razem ratowali jadowitą żmiją, która zaplątała się w metalowe elementy ogrodzenia.