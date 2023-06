Niecodzienna akcja strażaków. Ratowali węża, który utknął na posesji pod Krakowem

Strażacy wzięli lekki samochód operacyjny i pojechali na miejsce.

- Okazało się, że to gniewosz plamisty, niejadowity wąż - poinformowali nas tenczyńscy strażacy, którzy uwolnili węża i wypuścili go do lasu.

Ten gatunek węża występuje w wielu rejonach Europy, w Polsce jest pod ochroną. To wąż niejadowity i niegroźny dla ludzi, ale często mylony z jadowitą żmiją zygzakowatą.

Jednak ze żmija tutejsi druhowie też mieli już do czynienia. Niespełna rok temu mieli wezwanie do wyciągnięcia żmii, która zaplątała się w metalowe elementy ogrodzenia.

Strażacy w Tenczynku wielokrotnie są wzywani do ratowania zwierząt i usuwania gniazd niebezpiecznych owadów - szerszeni, które usytuowane przy domach stwarzają zagrożenie dla ludzi.

W Tenczynku takich interwencji jest sporo, bo w pobliżu jest Las Zwierzyniecki, a w niedalekiej odległości także Puszcza Dulowska. Dlatego strażakom zdarzało im się ratować sarnę, która utkwiła w ogrodzeniu, bo zapędziła się do domostw. Każdego roku wiele razy są wzywani do usuwania gniazd szerszeni, bywa, że nie tylko w swojej wiosce, ale i sąsiednich. Bywało i tak że ratowali konia, który się przewrócił na podwórku jednego z tenczyńskich gospodarzy. Stawiali go na nogi za pomocą węży strażackich.