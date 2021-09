Niech żyje Sławomir Peszko! Tak mu zaśpiewali. "Bardzo pozytywny gość z dystansem do siebie" WIDEO

"Panie Sławku, pół Polski za panem stoi!"

Piłkarza, który pochodzi z Jedlicza, dopadli w Krakowie jego krajanie z Podkarpacia - rzeszowianie. Rozbawieni, widząc Sławomira Peszkę, zaczęli skandować jego imię i nazwisko. Tak zaczęła się ta scenka.

- Sławka zna każdy, kto miał do czynienia z piłką, a z kolegami grywamy amatorsko - opowiada Mróź. - Sławek podszedł do nas, zachował się super, interakcja nawiązała się od razu. Było wesoło, ale elegancko - uśmiecha się rzeszowianin.

Peszko usłyszał "Panie Sławku, pół Polski za panem stoi!", po czym nastąpiło to, co możemy zobaczyć na filmie. Czyli wyśpiewane "Niech żyje Sławomir Peszko" jako ostatni wers refrenu piosenki "Wilków". Tego refrenu, który leci tak: "Pijemy za lepszy czas / Za każdy dzień, który w życiu trwa / Za każde wspomnienie co żyje w nas..." No i tu wpadła fraza o Peszce.