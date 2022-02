Nie żyje Zbigniew Namysłowski. Zmarł jeden z najbardziej uznanych muzyków polskiego jazzu

Urodził się 9 września 1939 r. w pociągu ewakuującym jego rodziców z Warszawy do Wilna. Jego rodzice zginęli podczas wojny, wychowywała go później babka, z którą po wojnie powrócił do Polski – do Warszawy, następnie Krakowa. Rozpoczął tam edukację w szkole muzycznej, a od 1954 roku przeniósł się do Warszawy.

Swoją przygodę z graniem jazzu rozpoczął w 1957 r. w klubie studenckim Hybrydy, potem wystąpił na drugim Festiwalu Muzyki Jazzowej w Sopocie. Początkowo fascynował go jazz tradycyjny – grał na puzonie w znanych polskich zespołach dixielandowych, był liderem grupy Modern Dixielanders. Potem odkrył jazz nowoczesny i rozpoczął karierę saksofonisty.