Nie żyje Tadeusz Piotrowski, były piłkarz i trener Cracovii, współtwórca sukcesów Puszczy Niepołomice

W drugiej połowie lat 80. Tadeusz Piotrowski prowadził Garbarnię, a następnie w roli szkoleniowca wrócił do Cracovii, wtedy trzecioligowej. Potem wyjechał do Norwegii, gdzie pracował z zespołami z niższych lig.

Kabel Kraków, Karpaty Siepraw, Wieczysta Kraków - to były jego kolejne trenerskie przystanki już w Polsce. Dużo dobrego Tadeusz Piotrowski zrobił w Górniku Wieliczka, no i przede wszystkim w Puszczy Niepołomice, z którą w latach 2004-2010 przeszedł drogę od IV do II ligi.

- Konsultowałem wiele rzeczy z radą drużyny, kapitanem - opowiadał w 2014 roku, już po zakończeniu trenerskiej kariery. - Uważałem bowiem, że trener to tylko 50 procent zespołu, nic sam nie osiągnie, jeśli nie pomogą mu w tym zawodnicy. Musi robić dobrą atmosferę, to jest podstawa sukcesów. Decyzje jednak zawsze na końcu podejmuje trener. Może trudno w to uwierzyć, ale podczas ponad 30 lat pracy nigdy nie miałem żadnych konfliktów z piłkarzami, to o czymś świadczy. Zawodnicy mi ufali, często byłem zapraszany na śluby i wesela - mówił z satysfakcją.

Pogrzeb Tadeusza Piotrowskiego odbędzie się we wtorek 24 października o godz. 11.45 na cmentarzu Rakowickim.