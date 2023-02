Nie wiesz, jak spędzić ostatnie dni karnawału? Sprawdź nasze propozycje na wyjątkowe koktajle, które zachwycą Cię smakiem!

Pierniczkowy zawrót głowy, czyli drink Gingerbird

Wpadła śliwka w… drinka. Gray Plum dla miłośników oryginalnych smaków

Para idealna? Rum i daktyle!

Koktajl Date Me.

Koktajl Date Me to propozycja o głębokim aromacie – idealna nie tylko na randki! Jego bazę, podobnie jak w przypadku pierniczkowego napoju, stanowi jakościowy rum, który uzupełnia sherry – deserowe wino pochodzące z Hiszpanii. Przygotowując drink, nie zapomnij o nadających słodyczy daktylach oraz alkoholu typu bitters. To oryginalna przyprawa w formie likieru, która jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego baru. Nadaje unikalnego smaku i wzbogaca go o nuty owoców, przypraw oraz ziół, zapewniając kompozycji stałe miejsce w repertuarze ulubionych koktajli – również poza karnawałem.