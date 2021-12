Nie wiesz, co zrobić ze starymi butami? Oddaj do muzeum! MOCAK zrobi z nich wystawę

Od czego uciekali i jak skończyła się ich wyprawa? O zjawisku określanym mianem nielegalnej imigracji, już za kilka miesięcy, opowie instalacja Sisleja Xhafy „Barka”. Szkielet łodzi uformowany zostanie z niepotrzebnych butów.

Dziesiątki połączonych w szkielet łodzi butów ma skłonić do refleksji o wielkich, masowych exodusach, które charakteryzują nasze czasy, ale przywodzą też na myśl sterty butów i walizek w Auschwitz Birkenau, ludzi, którzy zmuszeni zostali do porzucenia własnych domów. „Praca ma zachęcić do zadawania pytań, zastanowienia się, gdzie są pasażerowie tytułowej łodzi” - zapowiada wystawę Sisleja Xhafy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Instalacja nowojorskiego artysty będzie częścią wystawy „Polityka w sztuce”, którą będzie można zobaczyć w MOCAK-u od 29 kwietnia, a już dziś można przynieść do MOCAK-u stare buty, które zostaną wykorzystane do stworzenia pracy. Zbiórka potrwa do końca marca, a obuwie należy zostawić w recepcji muzeum (wtorek – czwartek., sobota – niedziela godz. 11–19, piątek godz. 11-20).