Nie tylko Dama z gronostajem. 15 najcenniejszych obrazów w Krakowie

Zapytaliśmy historyków sztuki o najważniejsze obrazy znajdujące się w krakowskich muzeach i galeriach. Oto lista 15 dzieł, które wskazali.

Są obrazy, których twórcy są na pierwszych stronach podręczników, czy dzieła tak sławne, jak Dama z gronostajem, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że to one otwierają ranking najważniejszych obrazów. Natomiast im dalej idziemy, tym bardziej do głosu dochodzą subiektywne odczucia, zainteresowania czy pewna wrażliwość artystyczna - zastrzega dr Andrzej Siwek z Instytutu Historii Sztuki UJ. - W pewnym momencie ze względu na wielość kontekstów, które są niezwykle ważne w takiej ocenie i analizie, trudno pojedyncze obrazy wyselekcjonować i ułożyć w dokładnej kolejności. Co więcej, ta kolejność na dalszych miejscach nie jest stała, będzie się zmieniać w zależności od tematów, którymi się zajmujemy, czy sytuacji, w jakich z danym obrazem się spotykamy.

1. Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci

To nie budzi wątpliwości. Znajdujący się w Muzeum Czartoryskich portret Cecylii Gallerani, kochanki księcia Ludwika Sforzy, jest najcenniejszym dziełem nie tylko w krakowskich, i nie tylko polskich zbiorach. - Myślę, że gdyby ten obraz trafił na rynek sztuki, byłoby to najdrożej sprzedane dzieło w historii świata - powiedziała w rozmowie z nami Katarzyna Bik, historyczka sztuki, autorka książki „Najdroższa. Podwójne życie Damy z gronostajem”. Obraz uważany jest za pierwszy psychologiczny portret w historii sztuki i pierwszy "nowoczesny" obraz. Gronostaj w ramionach kobiety to także szyfr, za którym kryje się związek dwojga kochanków - Cecylii Gallerani i księcia Ludwika Sforzy, których Leonardo nie mógł sportretować razem.

2. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt

Przykuwa uwagę kolorami i głębią kompozycji. Znaczenie ma oczywiście światowej klasy autor. Obraz ilustrujący przypowieść z Ewangelii św. Łukasza o miłosiernym Samarytaninie jest jednym z kilku zaledwie znanych nam, zachowanych, samodzielnych olejnych pejzaży Rembrandta van Rijn, a zarazem jednym z najcenniejszych dzieł sztuki europejskiej w polskich zbiorach. Krajobraz przywiózł do Polski Jan Piotr Norblin, który zakupił go na aukcji w Paryżu w roku 1774 (obecnie również wzbogaca kolekcję Muzeum Czartoryskich). Czas powstania i sposób malowania wiążą go z dwoma innymi burzowymi pejzażami znajdującymi się w Amsterdamie i Brunszwiku.

3. Jowisz malujący motyle, Dosso Dossi