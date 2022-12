Nie straszny im mróz! Na Alei Róż w Krakowie prace cały czas postępują

Pierwsze prace rozpoczęły się 12 września od ogrodzenia terenu i zerwania betonowych płyt, które w miarę możliwości znalazły swoje ponowne zastosowanie. Dzięki projektowi Budżetu Obywatelskiego "Aleja Róż na nowo" to miejsce znów odzyska królującą tam kiedyś zieleń. Szpalery lip, róże czy też mała architektura w tym miejscu zbliżają się wielkimi krokami. Z centralnej części znika również wgłębnik. Aleja Róż, która czekała na remont długie lata, już w przyszłym roku będzie cieszyła oko widokiem ponad tysiąca pięknych kwiatów.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. W jego ramach przewidziano powrót do czasów sprzed przebudowy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina.